Panipat News: नगर निगम के अधिकारियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे वाहन, एलएंडसी सोसायटी के लिए टेंडर जारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 04:27 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 04:27 PM IST
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- 730 दिनों की अवधि के लिए आमंत्रित किया गया ओपन टेंडर
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। नगर निगम में अधिकारियों के उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराने को लेकर ओपन टेंडर जारी किया है। यह निविदा विशेष रूप से एलएंडसी सोसायटी के लिए जारी किया है। कार्य की अवधि 730 दिन निर्धारित की गई है और बोली की वैधता 120 दिन रहेगी।
नगर निगम ने 26 नवंबर को टेंडर लगाया है। टेंडर चार दिसंबर को ओपन किया जाएगा। इसके लिए 50 हजरी रुपये की बयाना राशि तय की है।
नगर निगम के अधिकारियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों, विकास परियोजनाओं, निरीक्षण स्थलों और प्रशासनिक बैठकों के लिए नियमित रूप से आवागमन करना पड़ता है। समय पर फील्ड विजिट, परियोजनाओं की निगरानी और नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था आवश्यक होती है। निगम के एमई दीपक राणा ने बताया कि 730 दिनों की तय अवधि के लिए यह व्यवस्था होने से अधिकारियों के दैनिक कामकाज और विभागीय गतिविधियों में निरंतरता व सुविधा बनी रहेगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। नगर निगम में अधिकारियों के उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराने को लेकर ओपन टेंडर जारी किया है। यह निविदा विशेष रूप से एलएंडसी सोसायटी के लिए जारी किया है। कार्य की अवधि 730 दिन निर्धारित की गई है और बोली की वैधता 120 दिन रहेगी।
नगर निगम ने 26 नवंबर को टेंडर लगाया है। टेंडर चार दिसंबर को ओपन किया जाएगा। इसके लिए 50 हजरी रुपये की बयाना राशि तय की है।
नगर निगम के अधिकारियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों, विकास परियोजनाओं, निरीक्षण स्थलों और प्रशासनिक बैठकों के लिए नियमित रूप से आवागमन करना पड़ता है। समय पर फील्ड विजिट, परियोजनाओं की निगरानी और नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था आवश्यक होती है। निगम के एमई दीपक राणा ने बताया कि 730 दिनों की तय अवधि के लिए यह व्यवस्था होने से अधिकारियों के दैनिक कामकाज और विभागीय गतिविधियों में निरंतरता व सुविधा बनी रहेगी।
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