माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। नगर निगम में अधिकारियों के उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराने को लेकर ओपन टेंडर जारी किया है। यह निविदा विशेष रूप से एलएंडसी सोसायटी के लिए जारी किया है। कार्य की अवधि 730 दिन निर्धारित की गई है और बोली की वैधता 120 दिन रहेगी।नगर निगम ने 26 नवंबर को टेंडर लगाया है। टेंडर चार दिसंबर को ओपन किया जाएगा। इसके लिए 50 हजरी रुपये की बयाना राशि तय की है।नगर निगम के अधिकारियों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों, विकास परियोजनाओं, निरीक्षण स्थलों और प्रशासनिक बैठकों के लिए नियमित रूप से आवागमन करना पड़ता है। समय पर फील्ड विजिट, परियोजनाओं की निगरानी और नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था आवश्यक होती है। निगम के एमई दीपक राणा ने बताया कि 730 दिनों की तय अवधि के लिए यह व्यवस्था होने से अधिकारियों के दैनिक कामकाज और विभागीय गतिविधियों में निरंतरता व सुविधा बनी रहेगी।