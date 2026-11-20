माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। सीआईए-2 की टीम ने फर्जी नंबर प्लेट लगे एक कैंटर में चोरी की केबल लेकर जा रहे करनाल के दो युवकों को पेप्सी पुल बड़ौली मार्ग के पास नाकाबंदी कर गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से तांबे और एल्युमीनियम की कटी हुई केबल व कैंटर बरामद किया है। इसकी कीमत लाखों रुपये आंकी गई है।सीआईए-2 के प्रभारी सुभाष ने बताया कि 19 नवंबर की शाम पुलिस टीम थाना सदर क्षेत्र में गश्त पर थी। उनको सूचना मिली कि रिफाइनरी की तरफ से एक संदिग्ध कैंटर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की केबल लेकर आ रहा है। टीम ने बड़ौली मार्ग स्थित पेप्सी पुल के सामने नाकाबंदी कर कैंटर को रुकवाया। चालक व क्लीनर कैंटर से उतरकर भागने लगे। उनको कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। चालक ने अपनी पहचान कमल और क्लीनर ने अपनी पहचान वीरू निवासी गांव पिंगली जिला करनाल के रूप में बताई। दोनों कैंटर के कागजात नहीं दिखा सके। तलाशी लेने पर कैंटर से भारी मात्रा में तांबे व एल्युमीनियम की कटी केबल बरामद की। केबल की कीमत करीब 2.50 लाख और कैंटर की कीमत 3.90 लाख रुपये आंकी है। थाना सदर पुलिस ने इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है।