पानीपत। संविधान दिवस पर वीरवार को जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष भाजपा ज्योति शर्मा ने कार्यालय कर्मचारियों के साथ भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना एवं उसके मूल आदर्शों को याद करते हुए लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई।जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का आधार है। डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाते हुए देश को ऐसा मार्गदर्शन दिया, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें संविधान में निहित मूल्यों को अपने जीवन और कार्यशैली में अपनाना चाहिए।