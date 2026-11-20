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संगठन के जिलाध्यक्ष राजवीर शर्मा ने बलिदानी सिपाही गोवर्धन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके शौर्य और देश के प्रति समर्पण की जानकारी दी। उन्होंने गांव के सरपंच से राजकीय स्कूल का नाम बलिदानी सिपाही गोवर्धन के नाम पर रखने का आग्रह किया। राजवीर शर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की ओर से जिले के बलिदानियों के घर और गांवों में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की परंपरा शुरू की गई है। संगठन भविष्य में भी इसी तरह वीर शहीदों को सम्मान देता रहेगा। इस मौके पर कैप्टन जयभगवान, फ्लाइंग ऑफिसर वेद शर्मा, सूबेदार राजकुमार, हवलदार वेद सिंह, सत्यवान व चंदन मौजूद रहे। संवाद

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मतलौडा। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की ओर से वीरवार को आसन गांव स्थित राजकीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1971 के भारत-पाक युद्ध में बलिदान देने वाले सिपाही गोवर्धन काे नमन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, बलिदानी के परिजनों और ग्रामीणों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित की।