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पानीपत। टोल प्लाजा क्षेत्र में शनिवार को गिरा एक मोबाइल ट्रैफिक पुलिस की तत्परता और ईमानदारी के चलते उसके मालिक को सुरक्षित मिल गया। फोन वापस पाकर पीड़ित ने राहत की सांस ली और पुलिसकर्मियों का हृदय से धन्यवाद किया। सेक्टर-18 के दरवेश कुमार ने बताया कि वे शनिवार को टोल प्लाजा के पास से गुजर रहे थे, तभी उनका मोबाइल सड़क पर गिर गया। मोबाइल गुम होने का पता चलते ही वे परेशान हो उठे। इसी बीच वहां ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस के एएसआई मंजीत और होमगार्ड जसमेर की नजर सड़क पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। दोनों ने मोबाइल को सुरक्षित संभाला और उसमें सेव नंबरों व संपर्कों के जरिए उन तक तक पहुंचाया।

-ड्यूटी पर तैनात एएसआई मंजीत और होमगार्ड जसमेर ने दिखाई ईमानदारी