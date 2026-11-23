विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। पालिका बाजार की पूर्वी दिशा में पार्किंग शुल्क दोबारा लिए जाने से दुकानदारों में रोष फैल गया। सोमवार सुबह ठेकेदार ने दुपहिया वाहन चालकों से तीन घंटे के 30 रुपये की पर्ची काटनी शुरू कर दी। इससे नाराज व्यापारी मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूर्वी तरफ के पार्किंग ठेके को रद्द करने की मांग की है।व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम पहले पालिका बाजार की केवल पश्चिमी दिशा की पार्किंग का ठेका देता था, लेकिन इस बार पूर्वी तरफ की पार्किंग का भी ठेका आवंटित कर दिया गया। दिवाली के आसपास भी ठेकेदार ने यहां वसूली शुरू की थी, जिसका दुकानदारों ने विरोध किया था।विधायक की मध्यस्थता में हुआ था समझौता, फिर भी शुरू हुई वसूलीविवाद बढ़ने पर शुक्रवार को प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें शहरी विधायक प्रमोद विज ने मध्यस्थता की थी। बैठक में सहमति बनी थी कि बाजार के दोनों तरफ छह-छह फीट जगह छोड़ी जाएगी और प्रत्येक दुकानदार को दो-दो निशुल्क पार्किंग पास दिए जाएंगे। इसके अलावा दो दिन तक पार्किंग शुल्क की वसूली बंद रखने और नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के मौका मुआयना करने के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात तय हुई थी।अधिकारियों ने नहीं किया निरीक्षण, ठेकेदार ने काटनी शुरू की पर्चीसंयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान गौरव लीखा, सुनील सिंगला, आशीष तायल, सुनील वधवा और हिमांशु कटारिया ने आरोप लगाया कि निगम अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण तक नहीं किया और ठेकेदार ने सोमवार सुबह से ही दोबारा वसूली शुरू कर दी।नाराज व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारियों की अनदेखी के चलते ठेकेदार मनमानी कर रहा है। बाजार में ग्राहकों के पहुंचते ही पार्किंग की पर्ची काट दी जाती है। इससे लोगों ने बाजार आना कम कर दिया है और दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।वहीं, ठेकेदार का कहना है कि उसने नगर निगम से दोनों तरफ की पार्किंग का ठेका लिया है और इसके लिए एडवांस राशि भी जमा करा दी है।व्यापारियों के हित में निकाला जाएगा समाधान : मेयरपार्किंग विवाद सुलझाने के लिए नगर निगम अधिकारियों को मौके का दौरा करना था। ठेकेदार द्वारा दोबारा वसूली शुरू किए जाने की जानकारी मिली है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और व्यापारियों के हित में जल्द उचित समाधान निकाला जाएगा।कोमल सैनी, मेयर।