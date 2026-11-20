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कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने खेल के मैदान में पसीना बहाया कर, नशे की गलियों के चक्कर ना लगाया कर... मां-बाप ने सपने पाले हैं तेरे खातर, उन सपनां नै मिट्टी में ना मिलाया कर। ना बोतल में मस्ती, ना नशे में शान सै, मेहनत करण आणे छोरे की अलग पिछाण सै, खेल शिक्षा को अपणा हथियार बनाओ, तू इस देश का असली जवान सै... जैसे गीतों से युवाओं में नशे के खिलाफ अलख जगाई।उन्होंने कहा कि नशे से स्वयं दूर रहना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि परिवार, मित्रों और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है। नशा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों में लगानी चाहिए। नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन बनाना होगा। महोत्सव की थीम नशा मुक्त युवा, विकसित भारत रही। इस दौरान युवाओं ने सामूहिक लोक नृत्य, समूह गीत, हरियाणवी रागनी, ग्रुप पॉप सांग और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई। इसके अलावा पेंटिंग और कविता लेखन प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। प्रतिभागियों ने युवाओं को खेल और शिक्षा को हथियार बनाकर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।नुक्कड़ नाटकों में कलाकारों ने सुनो-सुनो भई सुनो-सुनो, हम सबकी है एक पुकार, नशा मुक्त हो हर परिवार के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। समय बड़ा गंभीर है, हम सबको रखना धीर है, लड़ जाना है, नशे को जड़ से मिटाना है जैसे संवादों से युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। मंच संचालकों ने भी कहावतों और चुटकुलों के जरिये नशे के दुष्परिणामों पर कटाक्ष किया।छह विधाओं में हो रहीं प्रतियोगिताएंमहोत्सव में सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, हिंदी कविता लेखन, चित्रकला और सामूहिक लोक वादन सहित छह विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। विजेताओं को 2100 से 41 हजार रुपये तक की नकद पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रत्येक विधा के प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में पानीपत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुक्रवार को समापन समारोह में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ विजेताओं को सम्मानित करेंगे। संवाद