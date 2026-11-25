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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और गणना प्रपत्र छपवाकर सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को वितरित किए जा चुके हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त और निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुनरीक्षण कार्य में पारदर्शिता और शुद्धता सर्वोपरि रखी जाए और कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे। बैठक में गणना प्रपत्रों के वितरण, राजनीतिक दलों से समन्वय, बीएलओ प्रशिक्षण और राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2027 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।बैठक के उपरांत डॉ. वशिष्ठ ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे इसे महज एक नियमित सरकारी प्रक्रिया न समझकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानें। पुनरीक्षण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण देने के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। इसके अलावा, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-द्वितीय) को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे मतदाताओं की सूची सौंप दी गई है, ताकि वे बीएलओ के साथ समन्वय कर सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग कर सकें। मतदाता जागरूकता के लिए जिले में मतदाता साक्षरता क्लब भी सक्रिय हैं। इस अवसर पर जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह, एसडीएम मनदीप कुमार, समालखा एसडीएम अमित कुमार, इसराना एसडीएम नवदीप नैन, नगराधीश टीनू पोसवाल और निर्वाचन तहसीलदार सुरेंद्र मौजूद रहे।