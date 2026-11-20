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उन्होंने कहा कि गांव के जिस पार्क में पहले एक भी पेड़ नहीं था और बच्चों को तेज धूप में खेलना पड़ता था, अब वह स्थान एक हरे-भरे और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। संस्था की मुहिम के तहत पाम, आम, शहतूत, नीम, नाशपाती, बेलपत्र और कनेर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को एक स्वस्थ, स्वच्छ और छायादार वातावरण प्रदान करना है, जहां वे प्रकृति के बीच समय बिता सकें। गांव के सरपंच अकरम ने पौधों के संरक्षण और नियमित सिंचाई की जिम्मेदारी लेते हुए आश्वासन दिया कि वे इन्हें सदैव हरा-भरा रखेंगे। संस्था के सदस्य राजकुमार ने ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण का यह कार्य समाज के सामूहिक सहयोग से ही सफल हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और समापन पर सभी को लड्डू वितरित किए गए और सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर सोनू और कैलाश बंसल उपस्थित रहे। संवाद

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पानीपत। नई राह संस्था और ग्रीन मिशन पानीपत के संयुक्त तत्वावधान में वीरवार को हरतारी गांव के पार्क में 36 वें नैनो जंगल की स्थापना की। पौधरोपण अभियान के अंतर्गत 800 से अधिक छायादार, औषधीय और फलदार पौधे लगाए गए। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है जिसके लिए नैनो जंगल की स्थापना की जा रही है। ये जानकारी संस्था के संस्थापक डॉ. हेमा रमन ने दी।