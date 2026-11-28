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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। सहकारी चीनी मिल के 70वें पेराई सत्र 2026-27 का विधिवत शुभारंभ सोमवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा पेराई सत्र की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और शनिवार को किसानों ने धरने के तीसरे दिन अपनी मांग दोहराई।उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि समारोह की सभी प्रशासनिक व प्रबंधन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, किसानों, मिल कर्मचारियों व गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ पंचकूला के प्रबंध निदेशक प्रदीप दहिया समेत सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।नए पिराई सत्र की शुरुआत से ठीक पहले किसान भाव बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सोमवार को होने वाले शुभारंभ समारोह के दौरान मिल प्रबंधन व प्रशासन के साथ-साथ किसानों की गतिविधियों पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।