Panipat News: किसान सभा ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी ने गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए शुगर मिल के प्रबंध निदेशक के प्रतिनिधि (पीए) के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखित ज्ञापन सौंपा। किसान सभा ने गन्ने की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की प्रमुख मांग रखी।किसान सभा का प्रतिनिधित्व जिला प्रधान डॉ. सुरेंद्र मलिक, जिला सचिव राजपाल, जिला सह सचिव सीताराम शर्मा और हरिराम शर्मा ने किया। उनहोंने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में की गई 15 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किसानों के साथ एक बड़ा मजाक है।उन्होंने कहा कि खाद, बीज और डीजल की कीमतें बढ़ने से गन्ने की उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। इससे पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा की गन्ना कमेटी ने सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा को ज्ञापन देकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की थी। किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस घोषणा पर तुरंत पुनर्विचार करें और किसानों को राहत देते हुए गन्ने का भाव जल्द से जल्द 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाएं।