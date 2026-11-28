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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के बुजुर्ग श्रद्धालुओं को 15 दिसंबर को चार दिवसीय निशुल्क वाराणसी तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इस विशेष रेलगाड़ी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र श्रद्धालुओं से आवेदन आमंत्रित करने हेतु पोर्टल खोल दिया गया है।उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले के सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें। आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चार दिवसीय यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को वाराणसी के प्रमुख धार्मिक व तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे।रेल यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को सरकार की तरफ से पर्यटक किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक उठा सकेंगे। पात्रता के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात 10 दिसंबर तक अपना आवेदन पत्र जिला सचिवालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में जमा कराना होगा।