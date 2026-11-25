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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। जालंधर स्थित डीएवी यूनिवर्सिटी में 20 से 24 नवंबर तक आयोजित नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष वालीबॉल प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम ने लगातार 23वीं बार चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत में आर्य पीजी कॉलेज, पानीपत के सात खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई। टीम ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई कर लिया।आर्य कॉलेज के खिलाड़ी अंकुर, योगेश रोजड़ा, रजनीश सिंह, मंजीत सिंह राणा, उमेद सिंह, हर्ष नागर और अभिराज राजपूत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की टीम ने पहले मुकाबले में पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला को 3-0 से हराया। इसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को 3-1 के समान अंतर से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में टीम ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ को कड़े संघर्ष में 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।इस उपलब्धि पर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शिंगला, महासचिव सीए कमल किशोर और प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने कहा कि सातों खिलाड़ियों का योगदान महाविद्यालय के लिए गर्व की बात है। यह सफलता खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और प्रशिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है।उप प्राचार्या डॉ. अनुराधा सिंह, शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश टूर्न, कोच राजेंद्र देशवाल, सुनील पहल, प्राध्यापिका रजनी और सुमित ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।