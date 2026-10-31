Panipat News: ड्रग विभाग और पुलिस ने सुखदेव नगर और सलारगंज पर सात मेडिकल स्टोरों की जांच, एक मेिडकल स्टोर पर मिले नशे के इंजेक्शन

पानीपत। जिला ड्रग कंट्रोल विभाग ड्रग एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन कराने और प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग रोकने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ सुखदेव नगर और सलारगंज क्षेत्र में संयुक्त जांच अभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों ने सात मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण कर रिकॉर्ड खंगाला।जांच के दौरान सागर मेडिकल स्टोर पर युवाओं द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ए-विल के 10 इंजेक्शन बरामद किए। बिल मांगने पर विभाग ने दुकान संचालक से बिक्री का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लाइफ सेवर मेडिकोज और रनिश मेडिकोज पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिले। दोनों स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। टीम ने इसके साथ सिंगला, ईश्वर, प्रवीन और जावा मेडिकल स्टोर का रिकॉर्ड की जांच की।ड्रग कंट्रोलर अधिकारी विजय राजे ने बताया कि इस माह 30 से अधिक मेडिकल स्टोरों की जांच की है। इसमें 10 से ज्यादा को नोटिस दिए गए हैं। शुक्रवार को एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा मिली हैं। दो मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं। इनको नोटिस दिए गए हैं। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।