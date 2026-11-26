विज्ञापन

पानीपत। युवा सैन एकता मंच द्वारा चार दिसंबर को हरिसिंह चौक पर संत शिरोमणि सैन महाराज की जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। समारोह की तैयारियों को लेकर मंच की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज के गणमान्य लोगों और युवाओं ने भाग लेकर आयोजन को भव्य व यादगार बनाने की रूपरेखा तय की।सुखदेव सैन डोलिया, सुरेश सैन ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारा, जागरूकता और संगठन की भावना को मजबूत करना है। सभी सदस्यों ने समाज के लोगों से चार दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में हरि सिंह चौक पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की अपील की।इस अवसर पर पवन लाकड़ा, नितिन लाकड़ा, बी. प्रदीप ठाकुर, राजेंद्र सैन, मुकेश तंवर, अशोक डोलिया, जितेंद्र आर्य और मोहित बाली मौजूद रहे।27