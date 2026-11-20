विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। सनौली रोड स्थित दरगाह शाह विलायत में शुक्रवार को हजरत ख्वाजा हाफिज शम्सुद्दीन शम्सुलअर्ज शाह विलायत साहब तुर्क पानीपती का 747वां तीन दिवसीय सालाना उर्स मुबारक अकीदत और उत्साह के साथ शुरू हुआ। दरगाह के मुख्य द्वार पर रंग-बिरंगी आतिशबाजी और हजारों अकीदतमंदों की मौजूदगी में झंडापोशी की रस्म अदा की गई।अंजुमन गुलामाने चिश्तिया साबरिया वेलफेयर सोसायटी (रजि.) के अध्यक्ष, सज्जादानशीन एवं मुतवल्ली सैयद ख्वाजा मेराज हुसैन साबरी की सरपरस्ती में उर्स का आगाज हुआ। उर्स के लिए पवित्र झंडा कलियर शरीफ, रुड़की (हरिद्वार) से लाया गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंद झंडे को लेकर पानीपत पहुंचे।इसके बाद बबैल नाका से हजारों लोगों की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया, जो दरगाह शरीफ पहुंचा। झंडापोशी की रस्म में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जमाल सिद्दीकी और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी डॉ. असलम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सज्जादानशीन सैयद ख्वाजा मेराज हुसैन साबरी ने देश में अमन-चैन, शांति, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआ कराई।सैयद ख्वाजा मेराज हुसैन साबरी ने बताया कि सोसायटी की देखरेख में हर वर्ष सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है। इसमें देश-विदेश और दूरदराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद और जायरीन पहुंचते हैं। सोसायटी की ओर से जायरीनों के ठहरने और खाने-पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। तीनों दिन लगातार लंगर चलाया जाएगा।शुक्रवार को नमाज-ए-इशा के बाद महफिल-ए-मीलाद शरीफ और उलेमा-ए-दीन की तकरीर का आयोजन किया गया। इसमें सज्जादानशीन सैयद ख्वाजा मेराज हुसैन साबरी और मुफ्ती इंतेखाब हुसैन कदीरी ने तकरीर पेश की।इस अवसर पर दरगाह के मुख्य खादिम सैयद हामिद हुसैन साबरी, एडवोकेट शाकिर अली अंसारी, सुरेश कुमार कांगड़ा, सोहराब साबरी, इरशाद अली अंसारी, हारून खान, वसीम, इसरार, मास्टर आलम, मास्टर सिराज, फहीम, आमिर और डॉ. फतेह मेवाल साबरी मौजूद रहे।37