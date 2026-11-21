संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। सेक्टर-25 स्थित ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र में शनिवार को योग और ध्यान शिविर लगा। इसमें लोगों को ठंड के मौसम में स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखने और नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाने के लिए जागरूक किया गया। शिविर में सभी ब्रह्मकुमारीज बहन-भाईयों ने योग साधकों को योगाभ्यास कराया और शिविर के समापन पर सभी को योग और ध्यान करने की शपथ दिलाई गई।केंद्र संचालिका बीके अंजना बहन ने योग साधकों को ठंड के मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखने और योग करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि केंद्र में शनिवार को सुबह नौ बजे योग और ध्यान शिविर गायत्री मंत्र के साथ शुरू हुआ। एक घंटे के शिविर में आस-पास के करीब 52 योग साधकों ने योग व ध्यान किया और इसे नियमित रूप से जीवन में अपनाने की शपथ ली। शिविर के समापन पर सभी को प्रसाद दिया गया।