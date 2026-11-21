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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। देशवाल चौक से आगे एक होटल के पास सप्लीमेंट कारोबारी और उनके दो परिचितों पर चाकू व ईंट से हमला कर दिया। आरोप हैं उनकाे गली में बुलाकर वारदात को अंजाम दिया है।बुड़शाम गांव सुमित ने थाना मॉडल टाउन पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनका देशवाल चौक के आगे सप्लीमेंट का कार्यालय है। वह 20 नवंबर को शाम करीब सात बजे कार्यालय में था। तभी मोहित नामक युवक ने आवाज देकर व फोन कर उन्हें नीचे गली में बुलाया। आरोप है कि बहसबाजी के बाद मोहित, अक्कु वाल्मीकि और सचिन ने उन पर हमला कर दिया। चाकू से उनके कंधे व पसली पर वार किए और सचिन ने सिर में ईंट मारी।शिकायतकर्ता के अनुसार, शोर सुनकर गांव के ही सुमित और सुखचेन मौके पर आए तो हमलावरों उनके साथ भी मारपीट की और चाकू मारे। भीड़ जुटने पर मोहित, अक्कु, सचिन व अन्य साथी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।मॉडल टाउन थाना प्रभारी जगमिंद्र सिंह ने बताया कि घायल सुमित के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।