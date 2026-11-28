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सनौली। मॉडल संस्कृति विद्यालय गोयला खुर्द में शनिवार को डिवीजन स्तरीय यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने सांसदों की भूमिका निभाते हुए विभिन्न मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष में विचार रखे। छात्रों ने शिक्षा में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या पर चर्चा की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, मंत्रियों और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाई। प्रधानाचार्या आरती सलूजा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यूथ पार्लियामेंट नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने का मंच है। निर्णायक मंडल में डॉ. जयसिंह, डॉ. अनिल कुमार व निर्मल सिंह शामिल रहे, जबकि आयोजन में प्रवक्ता हरीश गोयल का विशेष योगदान रहा।