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पानीपत। आर्य पीजी कॉलेज में वीरवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा संविधान दिवस पर विस्तार व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के निर्माण, मूल सिद्धांतों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई।प्राध्यापक अमित ने संविधान की प्रस्तावना और समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता बताते हुए सभी धर्मों के प्रति सम्मान और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं, प्राध्यापक दीपक ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।प्राचार्य डॉ. जगदीश गुप्ता ने कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। युवाओं को इसके मूल्यों की समझ होना जरूरी है, ताकि वे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें।एनएसएस प्रभारी डॉ. सोनिया सोनी ने प्राध्यापकों का आभार व्यक्त किया।