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पुराना बस स्टैंड से लालबत्ती चौक, ड्रेन नंबर-1 और जींद रोड पर अंधेराराहगीरों को दुर्घटनाओं और वारदातों का डरसड़क सुरक्षा अभियान फोटो-माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शहर के जीटी रोड समेत कई प्रमुख मार्गों और संपर्क सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं या वहां लाइटों की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में शाम ढलते ही इन सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। सर्दी बढ़ने और कोहरे का मौसम शुरू होने के साथ ही इन अंधेरे हिस्सों में सड़क हादसों और आपराधिक वारदातों का खतरा बढ़ गया है। इसके बावजूद संबंधित मार्गों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।शहरी क्षेत्र में जीटी रोड पर पुराना बस स्टैंड से लालबत्ती चौक तक कई स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। इससे शाम के समय पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि शाम होते ही जीटी रोड के इस व्यस्त हिस्से में अंधेरा छा जाता है। ऐसे में सड़क पार करने वाले लोगों को तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने का डर बना रहता है।वहीं, ड्रेन नंबर-1 को इन दिनों बाईपास रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहां स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं है। राहगीर राजेंद्र सिंह ने बताया कि रोशनी नहीं होने के कारण शाम के बाद यह मार्ग सुनसान और अंधेरे में डूबा रहता है। इससे वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा रहता है। साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर आपराधिक वारदात होने की आशंका भी बनी रहती है।वार्ड-21 में पुराना रजवाहा मार्ग पर भी कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। इसके अलावा पानीपत-जींद रोड पर असंध नाके से हनुमान मंदिर तक करीब 500 मीटर के हिस्से में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। शनि मंदिर के नजदीक से लोग जींद, सफीदों और असंध जाने के लिए सवारी वाहनों का इंतजार करते हैं। यात्री मुकेश शर्मा ने बताया कि दिन ढलते ही यहां घना अंधेरा हो जाता है। इससे वाहनों का इंतजार करने वाले यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।वर्जननगर निगम क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जहां लाइटें नहीं लगी हैं, वहां व्यवस्था करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। खराब स्ट्रीट लाइटों को बदला जा रहा है।कोमल सैनी, मेयर