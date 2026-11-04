कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व : पंडित शास्त्री

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पानीपत। मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में बुधवार को पवित्र कार्तिक मास कथा का श्रद्धापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करने पहुंचे।मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित बृज किशोर शास्त्री ने कहा कि सनातन परंपरा में कार्तिक मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इस पवित्र महीने में जप, तप, स्नान और दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।मंदिर के प्रधान तरुण गांधी ने बताया कि संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह व शाम विशेष पूजा-अर्चना और कथा की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समिति द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।