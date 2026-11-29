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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। शहर के सुंदरीकरण और लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुराने बस अड्डे के नजदीक पुल के नीचे पेंटिंग का काम शुरू किया गया है। इसके तहत पुल के 14 पिलरों पर विभिन्न विषयों से जुड़े जागरूकता संदेश उकेरे जा रहे हैं। इस कार्य पर करीब चार से पांच लाख रुपये खर्च होंगे।पिलरों पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, शिक्षा, स्वच्छता, जल ही जीवन और यातायात नियमों से संबंधित संदेशों को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। रविवार को नगर परिषद के चेयरमैन अशोक कुच्छल ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बेहतर तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान कुछ वाहन चालकों ने उनके सामने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पुराने बस अड्डे और पुल के नीचे रोडवेज बसों तथा जगह-जगह खड़े होने वाले मेट्रो रिक्शा के कारण आए दिन जाम लग जाता है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।इस पर चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर जल्द समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। चेयरमैन अशोक कुच्छल ने कहा कि शहर के सुंदरीकरण और विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। शहर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाना उनकी प्राथमिकता है। पुल के नीचे 14 पिलरों पर पेंटिंग के माध्यम से लोगों को सामाजिक सरोकारों और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है।उन्होंने बताया कि रेहड़ी संचालकों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं। रेहड़ियों को उचित स्थान पर शिफ्ट करने को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। पुराने बस अड्डे के आसपास जाम की समस्या दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित कदम उठाए जाएंगे।