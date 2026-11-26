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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। कला उत्सव 2026-27 की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के परिणाम वीरवार को घोषित किए गए। शास्त्रीय एकल नृत्य में शरद, शास्त्रीय एकल गायन में वंश और स्वदेशी खिलौना निर्माण में रिया-कशिश की जोड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जीटी रोड में आयोजित प्रतियोगिता में जिले के 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया।जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी शक्तिधर रहे। इसमें कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य और दृश्य कला की विभिन्न विधाओं में प्रतिभा दिखाई। निर्णायक मंडल ने मौलिकता, रचनात्मकता, विषय की समझ और प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं का चयन किया।सहायक परियोजना समन्वयक कुलभूषण जैन ने कहा कि कला उत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के साथ उन्हें लोक कला और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। ऐसे आयोजन आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ाते हैं।प्रतियोगिताओं के परिणामसंगीत : पीएमश्री जीएसएसएस डाहर के वंश ने शास्त्रीय एकल गायन और राजकीय विद्यालय सिवाह के सत्यम ने बांसुरी वादन में प्रथम स्थान हासिल किया।नृत्य : शास्त्रीय एकल नृत्य में जीएसएसएस नांगलखेड़ी के शरद प्रथम रहे। एएमएसएसएस छाजपुर कलां की कोमल और जीएमएसएसएसएस इसराना की सुक्षम संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। लोक समूह नृत्य में जीजीएसएसएस बिहोली की स्वैना एवं ग्रुप प्रथम, जीएसएसएस वैसर की दीक्षा एवं ग्रुप द्वितीय और जीएसएसएस नांगलखेड़ी की मोनी कुमारी एवं ग्रुप तृतीय रहे।दृश्य कला : 2डी श्रेणी में एएमएसएसएसएस छाजपुर कलां के लकी प्रथम, जीएसएसएस तहसील कैंप के हरदीप द्वितीय और जीएसएसएस कालखा के वंश तृतीय रहे।3डी मूर्तिकला : जीजीएसएसएस शिवनगर की मनीषा प्रथम, जीएसएसएस काबड़ी के विकास द्वितीय और जीएमएसएसएसएस मच्छरौली की निधि तृतीय रहीं।स्वदेशी खिलौना निर्माण : जीजीएसएसएस शिवनगर की रिया-कशिश की जोड़ी प्रथम और जीएसएसएस कालखा के कुणाल-संयम द्वितीय रहे।46