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समालखा। जीटी रोड स्थित गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारे में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर शनिवार को श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। सुबह से ही गुरुद्वारे में संगत की आवाजाही लगी रही। साथ ही किड्स वेली स्कूल के बच्चे ने अध्यापकों के साथ गुरुद्वारे पहुंचे और माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। बच्चों ने गुरुद्वारे में आयोजित अरदास में भाग लिया और कड़ाह प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें गुरु नानक देव के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बच्चों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया।गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान गोपाल सिंह ने बच्चों को गुरु नानक देव के मूल मंत्र नाम जपो, कीरत करो और वंड छको का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने, प्रभु का स्मरण करने व जरूरतमंदों के साथ मिल-बांटकर खाने का संदेश दिया। वहीं मॉडल टाउन गुरुद्वारे के प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही धर्म, सेवा और इंसानियत के संस्कार देना जरूरी है। यही गुरु साहिब की शिक्षाओं के प्रति सच्ची श्रद्धा है। इस मौके पर गुरमुख सिंह, स्कूल प्रधानाचार्या लक्ष्मी, श्वेता, सोनिया, शालू, ज्योति, रितु, सबीना, अदिति और प्रेरणा मौजूद रही।17