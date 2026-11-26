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समालखा। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर वीरवार को समरसता संकल्प यात्रा के विधायक मनमोहन भडाना के कार्यालय व रविदास स्कूल समालखा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया। यह यात्रा जालंधर से कांशी तक निकाली जा रही है। यात्रा के स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व समालखा विधायक कार्यालय पर राकेश अहलावत व शेखर ने किया।साथ ही समालखा रविदास भवन पर जिला परिषद चेयरपर्सन ज्योति शर्मा व जिला किसान मोर्चा के प्रधान सुभाष कुहाड़ ने स्वागत किया व ज्योति शर्मा ने सभी अतिथियों को शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। सभी ने उत्साहपूर्वक यात्रा का स्वागत करते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर साहब सिंह रंगा, संजय, प्रदीप बिहौली, रेखा गोयल, मनीष बेनिवाल व कुलदीप जागड़ा मौजूद रहे।40