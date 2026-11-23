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जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित क्लेम राशि देने को कहा, मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए भी देने होंगे 16,500 रुपये-45 दिन में आदेश का पालन न होने पर 12 प्रतिशत ब्याज लगेगामाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा क्लेम खारिज करने के फैसले को अनुचित ठहराते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को 4.80 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।कंपनी को इस राशि पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक परेशानी के मुआवजे के रूप में 11 हजार और कानूनी खर्च के लिए 5,500 रुपये देने होंगे।राज नगर निवासी जितेंद्र ने अपने पिता लख्मी चंद की ओर से मुख्तारनामा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। शिकायत के अनुसार, उनके पिता के नाम पर सीएनजी ट्रक पंजीकृत था, जिसका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से पांच अक्तूबर 2023 से तीन अक्तूबर 2024 तक बीमा था।19 नवंबर 2023 को जितेंद्र और चालक आकाश ट्रक में वेस्ट कपड़ा लोड करके लोनी (गाजियाबाद) से पानीपत आ रहे थे। सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र में मुरथल टोल के पास चौखी ढाणी होटल के नजदीक आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे उनका ट्रक आगे चल रहे वाहन से टकरा गया। हादसे के बाद दूसरा ट्रक चालक मौके से भाग गया।क्षतिग्रस्त ट्रक को क्रेन की मदद से मेयूर ऑटो ट्रेडर्स में खड़ा कराया गया। यहां मरम्मत का अनुमानित खर्च करीब 5.88 लाख रुपये बताया गया।प्राथमिकी और लाइसेंस का हवाला देकर खारिज किया था क्लेमजितेंद्र ने बीमा कंपनी को जरूरी दस्तावेज सौंपकर क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि दुर्घटना के संबंध में कोई डीडीआर या प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी।इसके अलावा चालक बदलने, वाहन चला रहे चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने और जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराने की दलील दी गई। इसके बाद जितेंद्र ने 23 जुलाई 2024 को कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। राहत नहीं मिलने पर दो सितंबर 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर कर दी।सर्वेयर ने भी 4.80 लाख रुपये आंकी थी मरम्मत की लागतआयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और सदस्य डॉ. रेखा चौधरी व विनीत कौशिक ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों का अवलोकन किया। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने न तो दुर्घटना होने से इनकार किया और न ही घटना के समय वाहन के बीमित होने पर कोई सवाल उठाया। कंपनी के सर्वेयर ने भी मरम्मत की लागत 4.80 लाख रुपये आंकी थी। वहीं, शिकायतकर्ता ने इससे अधिक नुकसान साबित करने के लिए कोई दूसरी सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की।रिकॉर्ड के अनुसार, दुर्घटना के समय वाहन चला रहे चालक और सह-चालक दोनों के पास प्रभावी व वैध ड्राइविंग लाइसेंस थे। ऐसे में आयोग ने बीमा क्लेम खारिज करने के कंपनी के फैसले को गलत ठहराया। आयोग ने कंपनी को 45 दिन के भीतर आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।