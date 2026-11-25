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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। दुर्घटनाग्रस्त कार का बीमा क्लेम खारिज करना इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 45 दिन के भीतर उपभोक्ता की कार की पूरी मरम्मत कराने के आदेश दिए हैं।इसके साथ ही कंपनी को 11 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे और 5,500 रुपये कानूनी खर्च के रूप में अदा करने होंगे। सेक्टर 13-17 स्थित वृंदा एन्क्लेव निवासी अश्वनी बंसल ने चार नवंबर 2025 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।उन्होंने बताया कि उनकी कार इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। कार की बीमित घोषित कीमत (आईडीवी) 2,41,822 रुपये थी। एक नवंबर 2024 को वह कुरुक्षेत्र के पिपली से पानीपत लौट रहे थे। समाना बाहू गांव के पास आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली के अचानक ब्रेक लगाने से उनकी कार पीछे से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे की सूचना उन्होंने बीमा कंपनी को दी और उसके निर्देशानुसार कार तरावड़ी स्थित वर्कशॉप में खड़ी करवा दी। आरोप है कि वर्कशॉप के कर्मचारी ने टोटल लॉस की फीस के नाम पर उनसे 11,800 रुपये ले लिए। इसके बाद कार की मरम्मत का अनुमान 3.25 लाख रुपये से अधिक बताया गया।बाद में वर्कशॉप ने पुर्जे उपलब्ध नहीं होने और मरम्मत का खर्च अधिक होने की बात कही। इस पर उन्होंने कंपनी से टोटल लॉस के तहत पूरी आईडीवी राशि देने की मांग की, लेकिन कंपनी ने क्लेम फाइल ही बंद कर दी।सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दलील दी कि सर्वेयर की रिपोर्ट में कार की मरम्मत का खर्च 1,36,317 रुपये आंका गया था, जो बीमित राशि का करीब 56-57 प्रतिशत था। बीमा नियमों के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर ही वाहन को टोटल लॉस माना जाता है। कंपनी ने यह भी कहा कि उपभोक्ता ने मरम्मत शुरू कराने और बिल जमा करने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया।आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा, सदस्य डॉ. रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि हादसा और बीमा पॉलिसी दोनों प्रमाणित हैं। सर्वेयर की रिपोर्ट में भी कार को मरम्मत योग्य बताया गया है। ऐसे में कंपनी की ओर से क्लेम को पूरी तरह खारिज करना सेवा में कमी है।आयोग ने आदेश दिया कि उपभोक्ता अपनी कार मरम्मत के लिए कंपनी के पास ले जाए। कंपनी 45 दिन के भीतर कार की पूरी मरम्मत का खर्च वहन करे। इसके अलावा 11 हजार रुपये मुआवजा और 5,500 रुपये कानूनी खर्च भी अदा करे।