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उन्होंने समस्याओं के स्थायी व प्रभावी समाधान के लिए कम लागत वाली त्वरित मरम्मत, जीपीएस-आधारित पारदर्शी निगरानी प्रणाली, सिटीजन नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की पुरजोर मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक करदाता और ग्राहक के रूप में सुरक्षित, स्वच्छ व सुगम सड़कें प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखता है। इसके बावजूद पानीपत और हरियाणा के अधिकांश शहरों में निर्माण कार्यों के लिए सड़कों व नालों को खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया है। चूंकि यह क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है और राजधानी दिल्ली के बेहद करीब है, इसलिए यहां की अव्यवस्था और प्रदूषण का सीधा असर पूरे एनसीआर की हवा व यातायात पर पड़ता है।सीए जगदीश धमीजा ने बताया कि 3 गुना 3 फीट के सामान्य गड्ढे को वैज्ञानिक तरीके से भरने पर मात्र 500 से 1000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन इसकी अनदेखी से बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। सड़कों के स्तर से 4 से 12 इंच तक ऊंचे या नीचे सीवरेज ढक्कनों के कारण वाहन चालकों के अचानक लेन बदलने और संतुलन बिगड़ने से हादसे बढ़ रहे हैं। इससे अकाल मृत्यु और सरकार पर मुआवजे व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।इसके अलावा खुदी सड़कों की धूल से पीएम 10 और जाम में फंसे वाहनों के अधजले ईंधन से पीएम 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है। इससे स्मॉग और सांस व हृदय संबंधी बीमारियां पनप रही हैं। जलभराव व दूषित पानी से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और त्वचा रोग फैल रहे हैं, जबकि वाहनों का माइलेज 15 से 25 प्रतिशत तक घटने और रखरखाव खर्च बढ़ने से आम लोगों व अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उन्होंने स्पॉट मरम्मत, ढक्कनों का समतलीकरण, नालों व जल निकासी के कार्य, अतिक्रमण हटाने, जियो-टैग फोटो वाले राज्यव्यापी ऐप, 7 से 15 दिन की समय-सीमा, सिटीजन नोडल ऑफिसर और दोषी ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के सुझाव दिए हैं। संवाद