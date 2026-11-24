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थाना चांदनी बाग प्रभारी रेखा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने व्यापारियों को पेमेंट स्कैनर दिखाकर डिजिटल लेनदेन में सतर्क रहने की सलाह दी। पुलिस ने कहा कि अनजान व्यक्ति के कहने पर क्यूआर कोड स्कैन न करें तथा किसी से ओटीपी या बैंक विवरण साझा न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया।इसके साथ ही दुकानदारों से दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, यातायात सुचारू रखने और संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखने पर तुरंत डायल 112 पर कॉल करने की अपील की गई।

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माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए जिला पुलिस की पैदल गश्त जारी है। थाना चांदनी बाग पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम के समय कृष्णा गार्डन कॉलोनी व मार्केट में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था परखी। दुकानदारों व नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही इबर ठगी से बचने के गुर बताए।