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पानीपत। जिला पुलिस के विशेष जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को डीएसपी प्रणय कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने गांव मच्छरौली स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रिहायशी क्षेत्रों में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।स्कूल में विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए जीवन में नशा न करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। साथ ही ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए साइबर हेल्पलाइन 1930, यातायात नियमों, एचएसआरपी, महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और डायल-112 की जानकारी दी गई।इसके बाद पुलिस टीम ने गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। टीम ने बताया कि नशा छोड़ने के इच्छुक लोगों का सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपचार व परामर्श कराया जाता है, जबकि नशा तस्करों की सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील की गई।