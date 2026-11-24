मतलौडा। युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस ने गांवों में घर-घर जागरूकता अभियान चलाया। डीएसपी प्रणय कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने गांव जलालपुर द्वितीय व नवादा आर में मौजिज लोगों के साथ लगभग 600 ग्रामीणों से संवाद किया और नशे के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी।अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को युवाओं को नशीले पदार्थों व दवाओं से दूर रखने के लिए प्रेरित किया। टीम ने बताया कि नशा एक बीमारी है और स्वेच्छा से इसे छोड़ने वालों का जिला अस्पताल में निशुल्क इलाज व परामर्श कराया जाता है। इसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी। साथ ही नशा तस्करों की सूचना मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर देने की अपील की।