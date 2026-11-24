मतलौडा। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से डीएसपी प्रणय कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने गांव कुराना के रिहायशी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस टीम ने गांव के मौजिज लोगों के साथ घर-घर जाकर करीब 430 ग्रामीणों को नशीले पदार्थों व नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और नशे के शारीरिक, मानसिक व पारिवारिक दुष्परिणामों की जानकारी दी।डीएसपी प्रणय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को यातायात नियमों, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 के प्रति भी जागरूक किया। टीम ने बताया कि नशा छोड़ने के इच्छुक लोगों का सिविल अस्पताल पानीपत में निशुल्क इलाज और परामर्श करवाया जाता है, जिसमें पुलिस पूरा सहयोग करेगी। साथ ही अवैध रूप से नशा बेचने वालों की सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर देने की अपील करते हुए सूचनादाता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का भरोसा दिलाया गया।