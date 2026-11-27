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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। एसडी पीजी कॉलेज के कलाकारों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ विधाओं में उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉलेज की टीम ने एक विधा में रिकमेंडेड, सात विधाओं में कमेंडेड और बेस्ट एक्टर का स्थान प्राप्त किया।इस उपलब्धि पर कॉलेज को करीब 22.5 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली। शुक्रवार को प्रतिभागियों के कॉलेज पहुंचने पर प्रबंधकारिणी और प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने उनका स्वागत किया।प्राचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन कैथल के बाबू अनंत राम जनता कॉलेज, कौल में किया गया। इसमें अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूटीडी जोन की टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक जोन में करीब 45 विधाओं में प्रतिस्पर्धा हुई।कॉलेज के कलाकारों ने संस्कृत नाटक में रिकमेंडेड स्थान हासिल किया। वहीं, सृजनात्मक कोरियोग्राफी, हरियाणवी ग्रुप डांस, वन एक्ट प्ले एवं नाटक, हरियाणवी रसिया नृत्य और सांग एवं कोलाज में कमेंडेड स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा कॉलेज के कलाकार ने बेस्ट एक्टर का खिताब भी हासिल किया।कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल और प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दिनेश गोयल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्राचार्य ने कहा कि इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल प्रदेश में एकता और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। कला विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।उन्होंने बताया कि इससे पहले पानीपत में आयोजित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के करनाल जोन यूथ फेस्टिवल और प्रदेश के बड़े सांस्कृतिक आयोजन रत्नावली में भी कॉलेज के कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया था।इंटर जोनल टीमों का नेतृत्व डॉ. संगीता गुप्ता और डॉ. मोनिका खुराना ने किया। इस अवसर पर प्रो. ममता रावल, प्रो. शिवरानी, प्रो. डेनसन डी पॉल, डॉ. कविता, प्रो. किरण मलिक और सचिन मौजूद रहे।