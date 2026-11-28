पानीपत। हाली अपना स्कूल में शनिवार को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपशिखा और एडवोकेट मंजू गुप्ता मुख्यातिथि रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों व स्टाफ सदस्यों ने महात्मा फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अतिथियों ने बच्चों को नए जूते वितरित किए। इनको बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।अतिथियों ने महात्मा फुले के जीवन संघर्षों और समाज सुधार में उनके ऐतिहासिक योगदान पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, आर्थिक जागरूकता, सामाजिक समानता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान न्यायिका, लक्ष्मी, रीत, शगुन और नेहा ने अपने विचार रखे। सुषमा गुप्ता, शिक्षाविद मधु यादव, सोनिया गर्ग और सुजाता चौधरी ने समाज में शिक्षा व समानता के प्रसार पर जोर दिया। प्रधानाचार्या पूजा सैनी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।