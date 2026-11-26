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संवाद न्यूज एजेंसी

पानीपत। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविधान दिवस हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उपप्रधानाचार्य विवेक रोहिला ने अनुदेशकों, कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमें मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है। युवाओं को संविधान के आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान संविधान के महत्व पर आधारित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एपीओ अजय कुमार शर्मा मौजूद रहे।

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- आईटीआई में भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर किया सम्मानित