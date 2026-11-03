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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Offerings were made into the sacrificial fire (havan) for the peace of the nation, society, and the family.

Panipat News: देश-समाज और परिवार की शांति के लिए हवन में डालीं आहुतियां

Tue, 03 Nov 2026 05:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:43 PM IST
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Offerings were made into the sacrificial fire (havan) for the peace of the nation, society, and the family.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। मॉडल टाउन स्थित आर्य समाज में मंगलवार को सुबह हवन किया। इसमें आहुतियां डालकर लोगों ने देश-समाज और परिवार में सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। हवन में बुजुर्गों के साथ युवा व बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

आर्य समाज के प्रधान शशि चड्ढा ने बताया कि हवन करने से वातावरण में आध्यात्मिकता का संचार होता है और भावी पीढ़ी से सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम के बारे में जानने का अवसर मिलता है। इसलिए समय-समय पर हवन और पूजा-पाठ किया जाता है। इसमें बुजुर्गों से लेकर परिवार से छोटे-बड़े बच्चे सभी भाग लेते हैं।
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