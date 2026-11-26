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-बुधवार को इसराना व नौल्था समेत कई केंद्रों में मिली थी खामियांसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। स्वास्थ्य विभाग की सार्थक टीम ने निरीक्षण के दूसरे दिन वीरवार को जिला नागरिक अस्पताल के साथ अर्बन और बत्रा कॉलोनी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। करीब दो महीने पहले किए गए निरीक्षण के बावजूद कई व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार नहीं मिलने पर टीम ने कड़ा रुख अपनाया।जिला नागरिक अस्पताल की फार्मेसी में फार्मासिस्ट के समय पर नहीं पहुंचने और दवाओं की कमी मिलने पर टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से नाराजगी जताईसार्थक टीम वीरवार सुबह करीब 9:45 बजे जिला नागरिक अस्पताल की फार्मेसी पहुंची। उस समय वहां कोई फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था। अन्य स्टाफ सदस्य मरीजों को दवाएं वितरित कर रहा था। टीम ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोपहर करीब 12 बजे दोबारा फार्मेसी का निरीक्षण किया। इस दौरान फार्मासिस्ट के मिलने पर टीम ने उन्हें समय पर ड्यूटी पर पहुंचने की सख्त हिदायत दी।दवाओं की कमी मिलने पर तुरंत मंगवाया स्टॉकनिरीक्षण के दौरान टीम ने फार्मेसी में दवाओं की उपलब्धता की जांच की तो कई दवाओं की कमी सामने आई। टीम ने तत्काल पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद स्टाफ ने स्टोर से दवाएं मंगवाकर फार्मेसी में रखवाईं, जिससे मरीजों को दवाएं मिल सकीं। दोपहर करीब एक बजे टीम ने अर्बन और बत्रा कॉलोनी स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। यहां भी पिछली जांच में कई खामियां मिली थीं।बुधवार को पीएचसी-सीएचसी में मिली थी लापरवाहीसार्थक टीम ने बुधवार को इसराना पीएचसी और नौल्था सीएचसी समेत कई स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था। इसराना पीएचसी में पिछली जांच के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं मिला था। ड्यूटी के समय केवल एक स्टाफ सदस्य मौजूद मिलने पर टीम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई थी।उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी रिपोर्टनिरीक्षण टीम में शामिल डॉ. सुनिधि और डॉ. यादवेंद्र ने बताया कि रिव्यू के दौरान पिछली बार दर्ज की गई कमियों की बारीकी से जांच की गई। पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद कई जगह संतोषजनक सुधार नहीं मिला। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर ही खामियों से अवगत कराते हुए सुधार के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।16