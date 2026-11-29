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संवाद न्यूज एजेंसीमतलौडा। नारा गांव में रविवार को फिटनेस और नशामुक्ति का संदेश देने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत पानीपत द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के संडेज ऑन साइकिल के 100वें संस्करण और नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।रैली में शामिल युवाओं ने साइकिल चलाकर लोगों को नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधियों और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करने का संदेश दिया।कार्यक्रम में माई भारत, पानीपत की जिला युवा अधिकारी पूजा और कार्यक्रम सहायक मोहित राठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली में युवाओं के साथ स्थानीय नागरिकों और साइकिल सवारों ने भी भागीदारी की। प्रतिभागियों ने स्वस्थ युवा, नशामुक्त समाज और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।जिला युवा अधिकारी पूजा ने बताया कि संडेज ऑन साइकिल फिट इंडिया मूवमेंट की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को साइकिलिंग और नियमित शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना है। वहीं, नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।30