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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। मनाना गांव की एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति और सास समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 10 मई 2024 को मनाना गांव निवासी विजय के साथ हुई थी। मायके वालों ने शादी में करीब छह लाख रुपये खर्च कर स्त्रीधन दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। आरोप है कि पति शराब के नशे में मारपीट कर मोटरसाइकिल की मांग करता था, जबकि सास सोने की बालियां लाने का दबाव बनाती थी।विवाहिता के अनुसार, अप्रैल 2025 में भी मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया था। बाद में पंचायत में समझौता होने पर वह वापस ससुराल लौट आई। आरोप है कि 22 अप्रैल की रात पति ने फिर बाइक की मांग की। विरोध करने पर पति और सास ने उसके साथ मारपीट की और दूसरी शादी करने की धमकी दी।अगले दिन मायके वालों के पहुंचने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और विवाहिता को तीन जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने पति और सास पर उसके गहने व स्त्रीधन अपने पास रखने का भी आरोप लगाया है।थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि पति विजय, सास कृष्णा, महाबीर, ममता उर्फ शालू, राजेंद्र और विनोद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।