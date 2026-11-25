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समालखा। महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय युवा महोत्सव की लोकगीत प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यह प्रतियोगिता 18 और 19 नवंबर को पानीपत के एसडी पीजी कॉलेज में आयोजित की गई थी।प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपने बेहतरीन तालमेल और आकर्षक गायन शैली से निर्णायक मंडल व दर्शकों का मन मोह लिया। प्रधानाचार्या अलका शर्मा ने विजेता विद्यार्थियों और संगीत अध्यापक विनीत चौहान को बधाई देते हुए कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों की प्रतिभा निखारने के साथ उन्हें अपनी परंपराओं से जोड़ती हैं।विद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान शिव कुमार गर्ग, उपप्रधान गौतम गर्ग, मैनेजर धीरज मित्तल, सचिव व कोषाध्यक्ष प्रदीप मित्तल, कोऑर्डिनेटर रजनी बरेजा और सविता गोयल ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।