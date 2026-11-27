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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। गांव गढ़ी छाज्जू स्थित स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय हरियाणा स्टाइल कबड्डी खिलाड़ी बिजेंद्र गढ़ी छाज्जू की स्मृति में दूसरे हरियाणा स्टाइल कबड्डी महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंची 18 टीमों ने भाग लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। मुकाबलों को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह रहा।विधायक मनमोहन भड़ाना के भतीजे युवराज भड़ाना और आदिराज भड़ाना ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने दोनों अतिथियों का पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं, समाजसेवी पवन ठेकेदार और पूर्व सरपंच प्रवीन ने उन्हें स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।युवराज और आदिराज भड़ाना ने विधायक मनमोहन भड़ाना के निजी कोष से प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एक लाख रुपये की सहायता राशि दी। उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच प्रदान करती हैं। आयोजकों ने बताया कि महाकुंभ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बिजेंद्र गढ़ी छाज्जू को श्रद्धांजलि देने के साथ ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और पारंपरिक कबड्डी को बढ़ावा देना है।इस मौके पर कोच बलजीत खोतपुरा, गुरमीत कवि, भगरू मान, सत्ता पहलवान, अनिल धमाना, कुलदीप भारद्वाज, सुनील, सचिन, सुंदर पहलवान, प्रकाश पहलवान, दीपक, हर्ष गाल्याण, सुरेश काला, कृष्ण, कृति फौजी और सनवर सहित अनेक ग्रामीण व खेल प्रेमी मौजूद रहे।26 27