-देवेंद्र कादियान ने 15 रुपये की बढ़ोतरी को बताया ऊंट के मुंह में जीरे के समानमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने गन्ना उत्पादक किसानों के धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। वीरवार को जजपा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कादियान ने कहा कि बढ़ती महंगाई और खेती की लागत के मुकाबले गन्ने के दाम में की गई मामूली बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कादियान ने मांग की कि खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल के बढ़ते खर्च और एथनाॅल को बढ़ावा देने की नीति को देखते हुए गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए हरियाणा में गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले केवल 15 रुपये अधिक है। पंजाब में 415 रुपये प्रति क्विंटल राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) के साथ सब्सिडी मिलाकर किसानों को करीब 485 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। उन्होंने चीनी मिलों के घाटे का हवाला देने पर भी सरकार को घेरा और कहा कि जजपा किसानों के संघर्ष में हर संभव मदद के लिए तैयार है।