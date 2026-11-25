Panipat News: किराये के मकान से तीन लाख के जेवर और बिल चोरी, बहू समेत चार पर शक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:58 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:58 PM IST
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जगजीवन राम कॉलोनी में बक्से के कुंडे टूटे मिले, करवाचौथ पर पहनने के लिए दिए थे गहने
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। सेक्टर-29 थाना क्षेत्र की जगजीवन राम कॉलोनी स्थित किराये के मकान से करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और उनके बिल चोरी हो गए। पीड़िता ने अपनी बहू समेत चार लोगों पर चोरी का संदेह जताया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जगजीवन राम कॉलोनी निवासी हेमा ने पुलिस को बताया कि वह करीब सात माह से किराये के मकान में रह रही हैं। वह रोजाना सुबह मंडी में काम पर जाती हैं और शाम को लौटती हैं। करवाचौथ पर उन्होंने अपने सोने-चांदी के जेवर बेटे प्रिंस की पत्नी काजल को पहनने के लिए दिए थे। अगले दिन जेवर वापस लेकर बक्से में रख दिए और ताला लगा दिया।
हेमा के अनुसार, नौ नवंबर को सफाई के दौरान उन्होंने बक्से के दोनों कुंडे टूटे हुए पाए। जांच करने पर उसमें रखे जेवर और उनके बिल गायब मिले। उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बहू काजल, मीनाक्षी, हरवीरी और विधानंद कॉलोनी निवासी सागर पर चोरी का संदेह जताते हुए पुलिस को शिकायत दी।
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सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। सेक्टर-29 थाना क्षेत्र की जगजीवन राम कॉलोनी स्थित किराये के मकान से करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर और उनके बिल चोरी हो गए। पीड़िता ने अपनी बहू समेत चार लोगों पर चोरी का संदेह जताया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जगजीवन राम कॉलोनी निवासी हेमा ने पुलिस को बताया कि वह करीब सात माह से किराये के मकान में रह रही हैं। वह रोजाना सुबह मंडी में काम पर जाती हैं और शाम को लौटती हैं। करवाचौथ पर उन्होंने अपने सोने-चांदी के जेवर बेटे प्रिंस की पत्नी काजल को पहनने के लिए दिए थे। अगले दिन जेवर वापस लेकर बक्से में रख दिए और ताला लगा दिया।
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हेमा के अनुसार, नौ नवंबर को सफाई के दौरान उन्होंने बक्से के दोनों कुंडे टूटे हुए पाए। जांच करने पर उसमें रखे जेवर और उनके बिल गायब मिले। उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बहू काजल, मीनाक्षी, हरवीरी और विधानंद कॉलोनी निवासी सागर पर चोरी का संदेह जताते हुए पुलिस को शिकायत दी।
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सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।