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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। सेक्टर-23 स्थित आर्य एन्क्लेव में आयोजित नौ दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा के दूसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथावाचक आचार्य कुलदीप महाराज ने भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों के माध्यम से धैर्य, प्रेम, नैतिकता और उच्च मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। कथा प्रतिदिन शाम चार से छह बजे तक आयोजित की जा रही है।जिला परिषद के उपाध्यक्ष एवं आयोजक आर्य सुरेश मलिक ने बताया कि कथा के दूसरे दिन आचार्य कुलदीप महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के जीवन संघर्षों का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को धैर्य, प्रेम और नैतिकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।आचार्य ने ऋषि-मुनियों की उदात्त परंपरा और रघुकुल की मर्यादाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों का स्मरण कराते हुए माता-पिता की सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माता-पिता की सेवा ही सच्ची साधना और सबसे बड़ा धर्म है। इससे जीवन में संस्कार, सौभाग्य और सुख-शांति का संचार होता है।कथा के समापन पर महिलाओं ने भजन-कीर्तन के माध्यम से भगवान श्रीराम की महिमा का गुणगान किया। इससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। अंत में आयोजक आर्य सुरेश मलिक ने श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया तथा आगामी दिनों में भी कथा में शामिल होने का आग्रह किया।7-8