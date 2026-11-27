इसराना। बांध गांव स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में डीएसपी प्रणय कुमार की देखरेख में पुलिस टीम ने नशामुक्ति जागरूकता अभियान चलाया।मुख्याध्यापक विजय व शिक्षकों की मौजूदगी में 113 विद्यार्थियों और अध्यापकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। साथ ही साइबर ठगी से बचाव, यातायात नियमों व हेल्पलाइन नंबर 1930, 1091, 1098 और 112 की जानकारी दी गई।इसके बाद टीम ने गांव में घर-घर जाकर करीब 280 ग्रामीणों से संवाद किया और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने बताया कि नशा छोड़ने के इच्छुक लोगों का सिविल अस्पताल पानीपत के कमरा नंबर 27 में निशुल्क उपचार व परामर्श कराया जाता है, जबकि नशा तस्करों की गुप्त सूचना मानस हेल्पलाइन 1933 पर दी जा सकती है।