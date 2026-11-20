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पानीपत। सिंचाई विभाग ने पानीपत जिले में नहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए हैं। इसमें असंध हेड के गेट व गियरिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म बदलना जाएगा। इसके साथ इसराना डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड रेगुलेटर की मरम्मत की जाएगी। इस काम को 90 दिन में पूरा करना होगा।सिंचाई व्यवस्था में हेड रेगुलेटर, गेट, गियरिंग सिस्टम और क्रॉस रेगुलेटर नहरों व रजबाहों में जल प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करने का आधार हैं। लगातार जल प्रवाह, नमी, बदलते मौसम और नियमित संचालन के कारण समय के साथ प्लेटफॉर्म तथा मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल उपकरणों में घिसाव व दबाव आना स्वाभाविक है। कमजोर प्लेटफॉर्म और पुराने उपकरणों के चलते संचालन व रखरखाव के दौरान कर्मचारियों को जोखिम व तकनीकी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है तथा जल वितरण भी प्रभावित हो सकता है। इसी तकनीकी जरूरत को देखते हुए ये कार्य कराए जा रहे हैं।