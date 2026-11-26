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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बाबू अनंत राम जनता कॉलेज कौल में आयोजित इंटर-जोनल युवा महोत्सव में आईबी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नौ पुरस्कार हासिल किए। विद्यार्थियों ने संगीत, थिएटर, साहित्य और पोस्टर मेकिंग सहित विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने शास्त्रीय गायन एकल और लाइट वोकल इंडियन में प्रथम स्थान हासिल किया। शास्त्रीय वाद्य एकल (ताल वाद्य) में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा इंडियन ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न वोकल सोलो, अंग्रेजी वाद-विवाद, हरियाणवी लूर नृत्य, माइम और स्किट में तृतीय स्थान हासिल किया।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने विजेता विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा महोत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने का सशक्त मंच हैं। सांस्कृतिक संयोजक डॉ. किरण मदान और समन्वयक कनक शर्मा ने भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना की।इस सफलता में डॉ. मोनिका सोनी, डॉ. भगवंत कौर सहित अन्य प्राध्यापकों का विशेष योगदान रहा। सभी विजेताओं को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय गायन और सुगम संगीत गायन के विजेता विद्यार्थियों का चयन इंटर यूनिवर्सिटी जोनल युवा महोत्सव के लिए भी किया जाएगा।23