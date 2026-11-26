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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में जालंधर से काशी तक निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा का वीरवार को पानीपत जिले में पहुंचने पर पांच स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संतों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया और श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह भंडारे लगाए गए।यात्रा के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया गया। स्वागत कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, भाजपा पदाधिकारियों और सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया।यात्रा का पहला स्वागत गांव गांजबड़ में हुआ। यहां प्रमोद कुराडिया और युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित पंडित के नेतृत्व में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का अभिनंदन किया। इसके बाद पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बाबरपुर के सामने एल्डिको गेट पर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के प्रतिनिधि एवं बड़े भाई हरपाल ढांडा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं, विभिन्न गांवों के सरपंचों और क्षेत्रवासियों ने स्वागत किया।हरपाल ढांडा ने कहा कि संत गुरु रविदास ने अपनी वाणी और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को समानता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने जाति और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी मनुष्यों को समान सम्मान देने की प्रेरणा दी। उनके विचारों को जीवन में अपनाकर समरस और भेदभावमुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।जीटी रोड स्थित विधायक कार्यालय पर जुटा सर्व समाजयात्रा का तीसरा पड़ाव जीटी रोड स्थित शहरी विधायक प्रमोद विज का कार्यालय रहा। यहां विधायक के सुपुत्र राहुल विज की अगुवाई में सर्व समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया।राहुल विज ने यात्रा में शामिल भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवेश कुमार राम, भाजपा हरियाणा प्रभारी भोला सिंह, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। श्रद्धालुओं ने गुरु रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।राहुल विज ने कहा कि गुरु रविदास की शिक्षाएं आज भी समाज को एकता, समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनके बताए आदर्शों को अपनाकर सामाजिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अवनीत कौर, मंडल अध्यक्ष हिमांशु कटारिया, चेतन तनेजा, हरीश कटारिया, योगेश शर्मा, सचिन सिंगला, पार्षद रॉकी गहलोत, नवल जिंदल, कमल अरोड़ा, प्रीतम गुर्जर, अमित नारंग, अजय शर्मा, तरुण गांधी, अनिल मदान, संचित वीरेंद्र तनेजा, सुनील सोनी और देवेंद्र दत्ता मौजूद रहे।समालखा में विधायक भड़ाना और जिला परिषद अध्यक्ष ने किया स्वागतपानीपत शहरी क्षेत्र से रवाना होने के बाद यात्रा समालखा पहुंची। यहां चौथे पड़ाव पर विधायक मनमोहन भड़ाना ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ यात्रा का स्वागत किया। पांचवें पड़ाव पर संत रविदास मंदिर में जिला परिषद अध्यक्ष ज्योति शर्मा की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान लोगों ने संत गुरु रविदास के आदर्शों पर चलने और समाज में समानता व भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया।42-43