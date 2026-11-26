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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। बाल भवन में वीरवार को मंडल स्तरीय बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्यातिथि उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ की धर्मपत्नी अनु वत्स ने शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिताओं के दौरान बच्चों में खासा उत्साह नजर आया और उन्होंने अपनी कला, रचनात्मकता व हुनर के दम पर मंच पर शानदार प्रस्तुतियां दीं।मुख्यातिथि अनु वत्स ने कहा कि मंच पर आना ही अपने आप में सराहनीय है और ऐसे आयोजन जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। यहां मिलने वाला अनुभव भविष्य में भी काम आता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत और लगन से दिखाई गई प्रतिभा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर बच्चे में कोई न कोई खास हुनर होता है, जिसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। उन्होंने बच्चों को पूरे आत्मविश्वास व उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी ने कहा कि इस वर्ष बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतिभागियों उन्होंने मंच का सही उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ता है और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को सामने आने का अवसर मिलता है।24 -25